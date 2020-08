Calciomercato Lazio, weekend decisivo per Fares con l'Inter alla finestra

Sarà un weekend decisivo per quanto riguarda il mercato. In questi giorni infatti la società biancoceleste incontrerà la dirigenza della Spal per la stretta finale su Fares. Il nodo, in queste settimane, è stata l'offerta: la Lazio voleva inserire alcune contropartite, il patron Mattioli però vuole solo 10 milioni cash. Si cercherà di chiudere anche per evitare l'inserimento nella trattativa dell'Inter di Conte. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti Fares già lo scorso anno poteva vestire la maglia nerazzurra, poi il grave infortunio al legamento crociato che non ha permesso la chiusura dell'affare. Il giocatore però rimane un profilo che piace molto a Marotta. La priorità rimane parlare con i biancocelesti ma c'è fretta di chiudere la questione.

