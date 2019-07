Calciomercato, la data di chiusura nei campionati più importanti

Il calciomercato è nel vivo sia in Italia che in Europa. La prima dead line per i trasferimenti è quella dell'8 agosto alle ore 18, quando si chiuderà la finestra in Inghilterra. In Italia invece si continuerà fino al 2 settembre alle 20, mentre in Francia, Spagna e Germania la chiusura è sempre al 2 settembre ma alle 23.59. Il 31 luglio finisce la sessione in Brasile e Cina, ancora il 2 settembre in Russia, il 24 settembre in Argentina.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO SU MILINKOVIC E STADIO

LAZIO, YAZICI MANTIENE LE PROMESSE

TORNA ALLA HOME PAGE