Calciomercato | La Juve sonda de Paul: la risposta dell’Atletico Madrid

Un tentativo rispedito al mittente. La Juventus ha fatto un sondaggio, qualche settimana fa, per Rodrigo de Paul. Al momento però da parte dell’Atletico Madrid nessuna intenzione di privarsi del calciatore.

Difficile che i Colchoneros lascino partire De Paul nel mercato di gennaio. Così la Juve si muove a caccia di rinforzi e dovrà inevitabilmente valutare altre piste per rimpolpare l’organico. Contestualmente l’Atletico lavora per un altro centrocampista da inserire in rosa.