Calciomercato Lazio, ag. Giuffredi: "Parisi al Napoli? Ecco cosa vi dico"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i preferiti di Maurizio Sarri per la fascia sinistra c'è Fabiano Parisi. L'interesse del tecnico della Lazio è ormai noto e va avanti dalla scorsa estate ma il terzino sinistro dell'Empoli al momento non si muoverà. In estate però inizierà una sorta di asta e la base di partenza è di 10 milioni di euro. Su Parisi ci sarebbe anche l'interesse del Napoli e su questo punto il suo agente Mario Giuffredi ha spiegato ai microfoni di Radio CRC: "Parisi al Napoli oggi non è assolutamente una cosa corretta perché c’è Mario Rui che è un giocatore di livello importantissimo. Per Mario Rui prenderemmo in considerazione l’idea di andare via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene a Napoli. Oggi è difficile vedere Parisi a Napoli"