Calciomercato Lazio, ag. Vecino: "Sta bene all'Inter, altre ipotesi solo mediatiche"

Il calciomercato della Lazio non prevede colpi a effetto. Una delle ipotesi rimbalzate negli ultimi giorni in casa biancoceleste porta il nome di Matias Vecino, per molti prossimo partente in casa Inter. A spegnere le voci di una partenza ci ha pensato il suo agente, Alessandro Lucci, ai microfoni di SkySport: "Vecino sta benissimo all'Inter. Milan e altre ipotesi fatte solo a livello mediatico, realmente non c'è nulla. Non abbiamo parlato né di Vecino né di Florenzi con l'Inter".