Calciomercato Lazio, Allegri all'Inter trattiene Skriniar. E Kumbulla...

Lazio e Marash Kumbulla, due strade che sembrano doversi incontrare da tempo ma che ancora non trovano il modo per farlo, soprattutto per il forte interesse dell'Inter sul difensore del Verona. Attenzione però a eventuali cambi sulla panchina nerazzurra, dove la permanenza di Antonio Conte non è scontata e il nome che prende quota è quello di Massimiliano Allegri: l'allenatore ex Juventus infatti considererebbe Milan Skriniar un tassello incedibile della sua difesa, una mancata partenza che porterebbe l'Inter lontana da Kumbulla. La situazione è tutta in divenire, la Lazio attende gli sviluppi.