Calciomercato Lazio, anche una big della Liga mette gli occhi su Sarabia

Joaquin Correa è l'indiziato numero del mercato della Lazio. Se un big dovrà essere sacrificato per muoversi sul mercato è proprio l'argentino ad essere in pole e su di lui ci sarebbe un forte interesse del Psg. I francesi hanno già messo sul piatto la loro offerta: 18 milioni più 4 bonus e il cartellino di Pablo Sarabia. Il calciatore spagnolo piace molto alla Lazio ma, come riportato da Le Parisien, sembra che l'ex Siviglia non piaccia solo ai biancocelesti ma che su di lui ci sia anche l'interesse forte dell'Atletico Madrid. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano francese la Liga sarebbe per il calciatore la meta preferita.

Lazio, è arrivato Luka Romero: visite mediche in Paideia - FOTO&VIDEO

Lazio, Adamonis: "Mi sento vecchio come Reina. Futuro? Chiedete a Lotito"

TORNA ALLA HOME