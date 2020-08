Calciomercato Lazio, ancora casting per l'attacco: spunta Paulinho

Lazio vicina a Vedat Muriqi, ma ancora scatenata sul mercato. Igli Tare, considerata la cessione di Caicedo, ormai molto probabile, si sta guardando intorno alla ricerca di un altro rinforzo offensivo. Nelle ultime ore sembra essersi un po' raffreddata la pista che porta a Borja Mayoral, ma occhio a un altro nome che sta cominciando a circolare in orbita biancoceleste. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, la Lazio avrebbe sondato il terreno per Paulinho, attaccante classe '92, dello Sporting Braga, autore di 17 gol e sette assist nell'ultimo campionato portoghese. Fisico statuario, tecnica sopraffina, in terra lusitana c'è chi lo paragona a Ibrahimovic. Paulinho piace alla Lazio, ma l'ostacolo è la clausola rescissoria da 30 milioni presente nel contratto del ragazzo con il Braga. Secondo Di Marzio, infatti, i biancocelesti non vorrebbero spingersi a offrire più di 16 milioni di euro.

