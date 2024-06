Calciomercato Lazio | Basic sul futuro: "Ho tre anni di contratto e ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Basic ha concluso la stagione alla Salernitana, retrocessa in B, in cui era in prestito e farà ritorno alla Lazio, ma il suo futuro è ancora da decidere. Il club biancoceleste sta cercando di trovargli una sistemazione, è stato offerto come contropartita all’Udinese nell’affare di Samardzic. Bisognerà però attendere l’inizio del mercato per capire in che modo si evolverà la situazione. Nel frattempo, in vista del match di questa sera tra Croazia e Italia, il centrocampista ha rilasciato un'intervista a un'emittente locale e, dopo aver analizzato la partita, ha accennato alla sua situazione: “Ho trascorso mezza stagione alla Salernitana e torno alla Lazio. Ho ancora tre anni di contratto, ricomincerò da zero e vedremo se mi vorranno oppure no. Sono soddisfatto della Serie A, vedremo cosa porterà il futuro”.

