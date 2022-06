Calciomercato Lazio, Berti: "Carnesecchi è il nome giusto per una big"

Ottime prestazioni, ampi margini di crescita e tanta sicurezza: Carnesecchi è un profilo per il futuro. Berti, ex portiere, dice la sua sul classe 2000...

Il profilo di Marco Carnesecchi resta il preferito di Maurizio Sarri per il ruolo di portiere. Il classe 2000, di proprietà dell'Atalanta, è stato appena nominato miglior portiere della passata stagione di Serie B, a conferma delle sue qualità e del meraviglioso anno da cui è reduce. Quello che colpisce soprattutto di Carnesecchi, oltre alle prestazioni con la Cremonese, sono gli ampi margini di crescita e la sicurezza che mette in mostra a soli 22 anni. Il suo profilo ha colpito e stupito molti esperti e tra questi c'è anche l'ex portiere Gianluca Berti, che ha espresso la sua opinione sul ragazzo ai microfoni di Tuttomercatoweb.it:

"La Lazio punta forte Carnesecchi,come lo vedo? A Firenze nelle trasmissioni mi chiedono su chi puntare e io ho sempre parlato di Carnesecchi per la Fiorentina: è il nome giusto per una grande squadra. Vicario? Un altro portiere destinato a una carriera importante. Il mio preferito rimane Carnesecchi, ma anche Vicario è un portiere importante"