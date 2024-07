Calciomercato Lazio | Cancellieri, il Parma si guarda intorno: spunta un nome nuovo

TUTTOmercatoWEB.com

Occhi su Matteo Cancellieri. Il giocatore è seguito dal Rennes, Genoa e Cagliari, ma sarebbe più forte l'interessamento arrivato dal Parma. Per concludere la trattiva i due club devono ancora trovare la giusta formula. Nel frattempo, il club di mister Pecchia, in vista del prossimo campionato guarda anche ad un altro profilo per l'attacco.

Secondo quanto riferito da Sky, il Parma avrebbe effettuato un sondaggio per Zito Luvumbo, mobile attaccante angolano del Cagliari. I crociati avrebbero chiesto informazioni ai sardi per capire la fattibilità dell’operazione anche se il giocatore, a ora, non sembrerebbe in uscita dal club rossoblù soprattutto verso una potenziale concorrente nella lotta salvezza.