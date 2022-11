Calciomercato Lazio, Canovi: "Non credo a una partenza di Milinkovic"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Serbia è alla vigilia del suo esordio contro il Brasile nel Mondiale. Sergej Milinkovic prepara la prima partita in Qatar, pensando esclusivamente al campo. Nel frattempo sono ripartiti i rumors sul futuro del centrocampista serbo che non tengono conto di un contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2024. Ai microfoni di TMW Radio l'agente Fifa Dario Canovi si è espresso sulla vicenda, escludendo un trasferimento nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Le sue parole: "Non credo che Lotito possa lasciare andare il giocatore già a gennaio, anche perché in estate ci saranno ugualmente tante offerte. A centrocampo comunque sarebbe il giocatore perfetto".