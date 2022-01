Calciomercato Lazio, cercasi attaccante: proposto Zé Gomes

La Lazio e la missione attaccante. Ultime ore di mercato con Tare alla ricerca ancora di un vice Immobile. Muriqi è andato al Maiorca, in questo momento si sta cercando una punta da regalare a Sarri per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, tra i tanti nomi proposti a Formello è spuntato anche quello di Zé Gomes, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Bulgaria al Cherno More Varna. Attaccante completo, classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Benfica, ha giocato in quasi tutte le selezioni Under del Portogallo (sino all’Under 20). Al momento è senza squadra. Sono 18 le presenze totali in Bulgaria con 2 gol e 2 assist. È in cerca di rilancio, ma per ora rimane solo un profilo proposto.