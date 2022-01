Calciomercato Lazio, che caos tra il River Plate e Angileri: la situazione

Fabricio Angileri è ai ferri corti con il River Plate. Il terzino sinistro classe '94 è in scadenza nel giugno 2022 e nei giorni scorsi ha di nuovo rifiutato il rinnvo con i Millonarios. La decisione del club di Buonos Aires è stata molto ferma: il calciatore non è stato aggregato alla squadra, ma si allena a parte con gli altri calciatori nella sua stessa situazione. Con il calciomercato aperto una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla cessione, anche se il River continua a chiedere una cifra importante per un giocatore in scadenza (almeno 5 milioni). La Lazio in estate aveva monitorato la situazione di Angileri, senza portare un affondo deciso.

POLEMICHE SOCIAL, GALLARDO E BOCA - Secondo quanto riportato dalla stampa argentina una voce diffusa nei giorni scorsi ha scatenato il caos tra i tifosi del River Plate: Angileri potrebbe andare al Boca Juniors a parametro zero. Il profilo social del classe '94 su Instagram è stato preso d'assalto, tanto che ieri è stato disattivato. Inoltre è stata diffusa una chat con dei messaggi in cui Angileri apostrofava con parole pesanti il tecnico Gallardo per aver scelto un compagno al suo posto. Non è confermata l'attendibilità della chat, ma in ogni caso tutto ormai contribuisce a infiammare il clima già rovente.