Calciomercato Lazio | Chiesa in uscita: la Juve toglie la maglia dallo store

CALCIOMERCATO LAZIO - Questa mattina il Messaggero ha sganciato la bomba di mercato. Dalle pagine del quotidiano è emersa la notizia di un interessamento della Lazio per Federico Chiesa. L'esterno della Juve, in effetti, è alla ricerca di una squadra. Dopo l'ultima amichevole contro il Brest, l'allenatore Thiago Motta ha annunciato pubblicamente di averlo escluso dalla rosa perché sul mercato, invitandolo a trovarsi una nuova maglia da indossare. A proposito di magliette, l'ennesimo indizio dell'esclusione del classe 1997 dai piani della Vecchia Signora è, secondo quanto riporta goal.com, la decisione della società di rimuovere dalla vendita negli store quella appartenente a Federico Chiesa. La casacca numero 7, però, non è l'unica a esser stata rimossa. Il portale sottolinea come non siano più reperibili anche quelle di Szczesny, De Sciglio, Kostic, McKennie, Rugani, Arthur e a grande sorpresa anche quella di Milik.