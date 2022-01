Calciomercato Lazio, Chiricallo (ds Monopoli): "Rossi? Manca solo l'ufficialità"

Ha già lasciato Formello, si sta allenando con la nuova squadra in attesa di poter scendere in campo. Alessandro Rossi è di fatto un nuovo giocatore del Monopoli che lo prende in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Lazio. Il giocatore è in Puglia da qualche settimana, si sta preparando agli ordini del tecnico Colombo. La conferma arriva dal direttore sportivo del Monopoli, Marcello Chiricallo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Il calciatore ormai fa parte del nostro gruppo, visto che già da un po’ si allena con i suoi nuovi compagni di squadra, grazie al nulla osta della Lazio. Ormai manca solo l’ufficialità, ma l’accordo è stato trovato da tempo. Insomma, ci sono da mettere le firme che ritengo non rappresentino un ostacolo". L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, poi Rossi sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Monopoli.