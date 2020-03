Calciomercato Lazio, da Kumbulla a Szoboszlai: Tare al lavoro per la Champions

Sembra estate, sportivamente parlando. Perché, mentre tutto è fermo, il calciomercato scorre. Rimbalzano voci tra le mura di casa Tare. Un eco che si fa strada fino al quartier generale di Formello, ingigantito dal vuoto di queste settimane. La Lazio guarda alla Champions League. Pone le basi per la prossima stagione, aspettando di uscire dal letargo di questo 2019/20. Vi abbiamo riportato la situazione legata a Lovren e Giroud. Due pedine d'esperienza, usato sicuro per non sentirsi piccoli al cospetto delle stelle europee. Sulla stessa lunghezza d'onda, sul piano dell'affidabilità (quantomeno tecnica), è anche la pista che porta a Jack Bonaventura. Il suo contratto col Milan scade a giugno, verrebbe a piedi alla Lazio. Ma su di lui resta vivo l'interesse anche di Roma e Napoli, Tare ci pensa, sarebbe un'alternativa di lusso a Luis Alberto. Senza dimenticare Escalante (vice Leiva/Parolo, che potrebbe anche non rinnovare), un colpo a zero già preordinato per Auronzo. Ma la rosa va anche svecchiata. Per l'attacco si segue Ekuban del Trabzonspor, e la rassegna stampa di Radiosei riporta in auge le candidature di Szoboszlai e Kumbulla. Due talenti classe 2000, esplosi rispettivamente con le maglie di Salisburgo e Verona. Costano tanto (minimo 20 milioni), piacciono a tutta Europa. Ma la Lazio ha già avuto contatti con entrambi, non è così indietro. In caso di Champions League almeno uno dei due potrebbe arrivare senza troppi problemi: lo dirà il campo una volta che il mondo sarà tornato alla normalità.

