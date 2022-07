Calciomercato Lazio, dal Kosovo: "Muriqi - Bruges? Una questione di soldi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Sul più bello il passaggio di Vedat Muriqi dalla Lazio al Bruges si è arenato. Il motivo? Il club belga parla di problemi nelle visite mediche, mentre le persone vicine al giocatore continuano a puntare il dito sull'aspetto economico. Il club belga avrebbe cambiato idea non volendo più il calciatore a titolo definitivo, ma puntando a un prestito con diritto di riscatto. A spiegarlo è anche Arlind Sadiku, giornalista e molto amico del calciatore, che su Twitter ha scritto: "Il Bruges ha cercato di abbassare il prezzo di Muriqi . Questa è la vera ragione. I test medici erano a posto, ma il Bruges stava cercando di trovare un motivo per abbassare il prezzo. Solo per ricordare che il calciatore ha giocato 6 mesi a Maiorca senza alcun problema fisico. Il mese scorso ha giocato tutte le partite con il Kosovo". Lo stesso giornalista aveva scritto il buon esito delle visite mediche, ma poi era stato smentito dal club. Chi non ha detto la verità? Rimane il dubbio e per il momento Muriqi resta bloccato. La pista Bruges si riaprirà o si cercherà un'altra sistemazione al Pirata. Di seguito il tweet originale di Sadiku.

Club Brugge tried to lower the price of #Muriqi. That’s the real reason. Medicals were alright but Brugge were trying to find a reason to low the price. Just to remember, he played 6 months in Mallorca without any physical problem. Last month he played all the games with Kosovo.