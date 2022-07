Calciomercato Lazio, bloccato l'affare Muriqi: i motivi della frenata

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Al momento tutto bloccato. L'affare sembrava fatto, invece si è fermato sul più bello, al momento delle visite mediche. Dal Belgio sono rimbalzate notizie sulle condizioni di Vedat Muriqi, i media locali hanno parlato di test poco convincenti dell'attaccante kosovaro. Dietro la brusca frenata, però, stando alle ultime informazioni raccolte ci sarebbero problemi relativi alla formula del trasferimento. Il Bruges, infatti, non vorebbe più acquistare il calciatore a titolo definitivo (sborsando circa 11 milioni di euro), ma impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, un tipo di formula che non accontenta la Lazio intenzionata a liberarsi definitivamente del cartellino del giocatore riducendo al minimo la minusvalenza per il suo acquisto datato 2020. Muriqi attende sviluppi. Così come tutti i tifosi laziali.