Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: Quintero, interesse confermato e cifra stabilita

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il calciomercato si prepara a scaldare gli animi dei tifosi, le indiscrezioni iniziano ad accavallarsi. Secondo quanto riportato dal giornalista Marcelo Benedetto su DSports Radio, il club argentino Racing Club avrebbe fissato un prezzo di cinque milioni di dollari per una possibile cessione di Juan Fernando Quintero, centrocampista colombiano di grande talento. Questo prezzo lo rende un'opzione interessante per diversi club europei, con la Lazio tra le squadre maggiormente interessate per l'emittente argentina.

Juan Fernando Quintero è noto per la sua visione di gioco e per la sua capacità di creare occasioni da gol, qualità che lo hanno reso uno dei giocatori più apprezzati del campionato argentino. Con un passato in Europa, Quintero potrebbe tornare nel vecchio continente per indossare la maglia della Lazio. Con il mercato di trasferimento invernale del 2025 ancora lontano, le trattative sono soltanto all'inizio, ma l'interesse della Lazio verso un colpo per il centrocampo sembra conclamato.