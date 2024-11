Calciomercato Lazio, dalla Colombia: "Rayo pronto a lasciar partire James Rodriguez"

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di ieri era rimbalzata la notizia dalla Colombia del ritorno di fiamma della Lazio per James Rodriguez. Il classe 1991 sta faticando a trovare spazio nei piani dell'allenatore del Rayo Inigo Perez dal suo arrivo ad inizio stagione e per questo sembra già destinato a trovare una nuova destinazione. già a gennaio. Secondo il portale Vbar Caracol, gli agenti del centrocampista stanno sondando il terreno in vista del mercato invernale. La Lazio sarebbe interessata ad un trasferimento gratuito, ma attenzione anche a sirene dalla Turchia, poiché diversi club lo starebbero sondando da vicino. In ogni caso, il Rayo Vallecano non ha intenzione di ostacolare la sua partenza e sarebbe pronto a lasciarlo partire.