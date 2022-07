Calciomercato Lazio, dalla Germania: "Lo United pensa a Milinkovic"

Dalla redazione di Sky Sport Germania arrivano conferme sull'interesse del Manchester United per il talento serbo della Lazio

Occhi su Milinkovic-Savic, non può essere altrimenti. Per ora offerte pesanti non ne sono arrivate, l'ultima risale a maggio, era dello United, si aggirava intorno ai 50 milioni, troppo bassa per convincere Lotito. Kezman però vuole portare il giocatore via da Roma, farlo approdare in un top club, anche per farlo ad arrivare a guadagnare cifre consone a quello che l'agente considera il centrocampista più forte d'Europa. La Lazio è in attesa, non esiste una dead-line, Kezman ha promesso che porterà a breve offerte concrete, in grado di far vacillare Lotito.

Il Manchester United sembra la candidata più accreditata a piombare su Milinkovic: i Red Devils sono in trattativa con de Jong, hanno l'accordo con il Barcellona, non quello con il giocatore che preferirebbe rimanere in Catalogna e fa muro. Qualora dovesse naufragare questa trattativa, lo United potrebbe virare pesantemente su SMS. La conferma arriva anche da Florian Plettenberg, cronista di Sky Sport Germania ed esperto di mercato internazionale che sui social scrive: "Milinkovic-Savic è una soluzione alternativa per lo United se il club non dovesse riuscire a completare l'acquisto di de Jong. Il serbo è un top player nel ruolo e gioca nella Lazio". Le voci si fanno insistenti, non resta che attendere per capire quale sarà il futuro del gioiello con il 21 sulle spalle.