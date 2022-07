Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Siviglia apre a Luis Alberto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto e il Siviglia potrebbero incontrarsi, di nuovo. Il giocatore non ha mai nascosto la voglia, prima o poi, di tornare a giocare nel suo club e il Siviglia stesso non ha mai accantonato l'idea di un possibile ritorno. Secondo quanto riportato da Marca adesso i canali tra le società si sono aperti e ci sono colloqui in corso. La Lazio dal canto suo non si opporrebbe a una cessione del Mago, e proprio al riguardo ha già bloccato Ilic del Verona.

Il Siviglia ha però necessità di vendere Koundé e incassare una cifra importante. Il tecnico Lopetegui sarebbe felice di accogliere il Mago in squadra sia per le sue qualità tecniche che per il suo passato nelle giovanili. La società biancoceleste però non lascerà andare lo spagnolo facilmente, la valutazione è di circa 25 milioni di euro, considerando che il 30% di una eventuale cessione finirebbe nelle casse del Liverpool.