Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Jony ha rescisso il contratto"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Jony è uno dei calciatori che torneranno alla Lazio dopo la fine del prestito. L'esperienza allo Sporting Gijon non è andata come si aspettava. L'asturiano. falcidiato dagli infortuni, ha trovato poco spazio nel club che lo ha cresciuto e che lo aveva accolto come un eroe. Il contratto del calciatore con la Lazio scadrà nel 2024, ma dalla Spagna sono sicuri che l'avventura in Italia dell'esterno possa essere già arrivata al termine. L'edizione digitale de El Comercio spiega come Jony Rodríguez avrebbe raggiunto nei giorni scorsi un accordo con la Lazio per rescindere l'anno di contratto rimanente con il club romano. L'esterno sarebbe così svincolato e libero di scegliere la sua nuova avventura. L'ex Alaves è arrivato in biancoceleste nel 2019, senza mai lasciare il segno.