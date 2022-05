Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Quattro club interessati a Chust"

Non solo Romagnoli, la Lazio è al lavoro anche per Vìctor Chust del Real Madrid, ma per portarlo a Roma dovrà fare attenzione alla concorrenza.

La difesa è il reparto che la Lazio dovrà rifondare più di tutti. I biancocelesti sono in trattativa per Alessio Romagnoli ma allo stesso tempo cercano un profilo che possa affiancarlo. Uno dei nomi più quotati in orbita Lazio è quello di Vìctor Chust, difensore centrale di proprietà del Real Madrid e reduce da un ottimo anno in prestito al Cadiz. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e nonostante le ottime prestazioni pensare di trovare spazio nei Galacticos è ad oggi impossibile vista la concorrenza. Il suo futuro è dunque lontano da Madrid, la Lazio spera di poterlo portare a Roma il più presto possibile ma dovrà fare attenzione alla concorrenza di quattro rivali spagnole.

Secondo quanto riporta fichajes.net, Chust avrebbe, infatti, attratto l'interesse del Getafe, del Siviglia, alla ricerca del sostituto di Koundé destinato all'Aston Villa, del Valencia e dello stesso Cadiz, il quale sogna il rinnovo del prestito. La Lazio ha provato a giocare d'anticipo, ha già allacciato i contatti con il Real Madrid e vuole portarlo in biancoceleste, ma la concorrenza potrebbe rivelarsi un ostacolo non semplice da superare. Chust, dal canto suo, ha già aperto ad una possibile permanenza in Spagna e non ha chiuso le porte al Cadiz dove potrebbe trovare continuità in un ambiente che conosce bene. Starà alla Lazio, dunque, giocarsi bene le sue carte e convincere il giocatore a spostarsi nella Capitale.