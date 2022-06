Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il Besiktas mette gli occhi su un biancoceleste"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di Jovane Cabral è ancora tutto da decidere. Se tempo fa si pensava fosse destinato a tornare nello Sporting Lisbona dopo una parentesi avara di soddisfazioni - e minuti in campo - tra le fila della Lazio, più tardi la situazione è sembrata esser mutata. Nel corso dei colloqui tra la dirigenza e Sarri, infatti, si sarebbe presa in considerazione la permanenza del capoverdiano nella Capitale. Tuttavia, dalla Turchia arriva un altro tassello che rende il futuro del classe '98 ancor più intricato. Secondo quanto riportato da ASpor, il Besiktas avrebbe messo gli occhi sul calciatore della Lazio. Il club vorrebbe inserirsi e tentare l'acquisto. Al momento non vengono aggiunti altri dettagli, ma l'interesse, secondo i media turchi, sarebbe reale.

