Calciomercato Lazio, dalla Turchia: il Galatasaray ci prova per Hagi Jr

Non è uno dei nomi caldi dell'estate della Lazio, ma Ianis Hagi non è mai stato depennato dal taccuino di Igli Tare. Il 22enne in forza ai Rangers sa di avere un futuro davanti e non ha dato per scontata la sua permanenza nel club scozzese, con le pretendenti che cominciano a farsi avanti: come riporta la stampa turca, il Galatasaray avrebbe infatti formulato un'offerta per il rumeno pari a 4 milioni di euro, mezzo milione in più rispetto a quanto i Rangers lo avevano pagato al Genk. La proposta del club turco è stata giudicata troppo bassa e respinta, con la dirigenza dei Rangers che avrebbe fatto sapere di volere almeno 11 milioni per il giocatore. Ianis Hagi resta in attesa dell'occasione giusta, chissà che prima o poi il biancoceleste non lo incroci davvero.