Calciomercato Lazio, De Grandis: "Hoedt viene respirato come una beffa"

A Sky Sport Stefano De Grandis ha commentato l'acquisto di Hoedt da parte della Lazio e le discussioni intorno alla difesa biancoceleste: "Il discorso è sempre di qualità. La Lazio voleva un difensore ed era partita con l'interesse per Kumbulla e il Verona ha chiesto tanto. Alla fine porta a casa Hoedt , che vendette per 17 milioni e riprende in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni tra un anno. Chiaro che il tifoso rimane con l'amaro in bocca se anche il Cagliari prende Godin, la Roma Kumbulla, tutti prendono difensori di un certo spessore. Hoedt viene respirato come una beffa".

