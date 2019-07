Calciomercato Lazio, Di Gennaro saluta: va alla Juve Stabia

Continua l'asse con la Juve Stabia, dopo Alessandro Rossi e Luca Germoni, ora Davide Di Gennaro è a un passo dal vestire la maglia delle Vespe. Il centrocampista, lo scorso anno a Salerno, in questi giorni si stava allenando a Formello in attesa di trovare una nuova sistemazione. Fuori dal progetto tecnico della Lazio e reduce da una stagione a dir poco tormentata per via degli infortuni, con solo nove presenze all'attivo, come riporta Sky Sport il regista ex Cagliari ha deciso di accettare la corte del club campano anche per provare a rilanciare la propria carriera. Di Gennaro arriverà alla Juve Stabia in prestito per un anno. Le firme arriveranno già nelle prossime ore.