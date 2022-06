Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Un’altra squadra di Serie A su Chust”

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è una nuova pretendente per Victor Chust. Il difensore, tornato al Real Madrid dopo la buona esperienza in prestito al Cadice, piace alla Lazio ma anche a un altro club di Serie A. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, l'Empoli ha messo gli occhi sul classe 2000 in uscita dai Blancos per rinforzare il nuovo pacchetto difensivo a disposizione di Zanetti. Queste le parole dell'esperto di calciomercato negli studi di Sky Sport: "La società azzurra è alla ricerca di rinforzi in difesa. C'è l'interesse per Victor Chust, giovane difensore di proprietà del Real Madrid. Il classe 2000 è reduce da una stagione in prestito al Cadice, dove ha collezionato 29 presenze tra campionato e Copa del Rey. Si tratta di un'operazione da un milione, con percentuale sulla futura rivendita. Lo spagnolo vanta anche 4 presenze con la nazionale U21, oltre alle vittorie dell'Europeo U17 e U19".