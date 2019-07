Calciomercato Lazio, Fiore: "Lazzari perfetto per Inzaghi"

All'Operazione Nostalgia, c'è anche Stefano Fiore. Scarpini ai piedi, sul manto del Manuzzi è stato intercettato in esclusiva dai nostri microfoni: "La Lazio si sta muovendo bene sul mercato. L'acquisto di Lazzari mi piace molto, specialmente per il modulo che penso continuerà a proporre Inzaghi. A quel prezzo non poteva trovarne uno migliore. La conferma d'Inzaghi è stata importantissima. Sta facendo un grande lavoro, conosce l'ambiente da tanti anni, non si poteva aspirare a meglio".

Pubblicato il 6/07 alle 22:05