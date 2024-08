Calciomercato Lazio | Folorunsho affare last minute: fissato il prezzo, ora...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO FOLORUNSHO - Non c'è fretta. Dopo aver chiuso l'affare Dia, la Lazio vuole concentrarsi sul mercato in uscita. Diversi i calciatori da dover ancora piazzare. A metà della prossima settimana, quando mancheranno dieci giorni alla chiusura del mercato, è in programma un nuovo incontro per decidere il da farsi, soprattutto sulla questione Michael Folorunsho. Il ragazzo è pronto al ritorno nella Capitale, è la sua prima scelta. L'intesa con il suo agente è stata trovata martedì scorso (1,2 milioni di ingaggio), ora però rimane lo scoglio più grande: De Laurentiis. Il patron del Napoli non farà partire il centrocampista per una cifra inferiore ai 12 milioni, anzi. La richiesta iniziale era di 15 milioni, ma si potrebbe scendere nel caso in cui non si inserissero bonus. Diversa invece la strategia della Lazio: come vi avevamo raccontato, Lotito vorrebbe provare a chiudere con la stessa formula con la quale sono stati chiusi gli affari Rovella e Pellegrini: prestito secco per un anno, poi nuovo prestito con obbligo di riscatto.