Calciomercato Lazio, fonte Monterrey: "Carlos Rodriguez? Ecco come ci comporteremo"

Nella serata di ieri in Messico è emersa una nuova pista per il calciomercato della Lazio. Espn ha rivelato una trattativa avanzata tra i biancocelesti e il Monterrey per il centrocampista classe '97 Carlos Rodriguez. Su richiesta di Inzaghi il ds Tare sta lavorando anche su una mezzala e il nazionale messicano per caratteristiche risponderebbe perfettamente all'identikit. Canale 6 Deportes ha approfondito il discorso, contattando una fonte interna al Monterrey: smentite rispetto a un'offerta della Lazio, ma nel caso questa arrivasse ci sarebbe la completa disponibilità del club. Il Monterrey è disposto ad accontentare Carlos Rodriguez e a favorire il suo approdo in Europa. La strada è tracciata, il pallino è nelle mani della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA CALLEJON

CALCIOMERCATO LAZIO, JONY ALL'OSASUNA

