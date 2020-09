Calciomercato Lazio, accordo raggiunto con l'Osasuna per Jony

La notizia è arrivata in piena notte. È fatta per il trasferimento di Jony all'Osasuna. Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'esterno sinistro della Lazio è a un passo dal ritorno in Spagna dopo solo un anno con la maglia biancoceleste. La formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo saluterà presto la Capitale e intraprenderà la sua nuova avventura. Sta per concludersi qui, dopo 32 presenze, 0 gol e 4 assist, l'esperienza di Jony con la maglia della Lazio.