Calciomercato Lazio | Giuffredi: "Folorunsho via a gennaio? Conte stravede per lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

La scorsa estate Michael Folorunsho, dopo un'ottima stagione all'Hellas Verona e la convocazione dell'Italia per l'Europeo, è tornato a Napoli sebbene non sia ancora riuscito a imporsi, mettendo a referto appena 23 minuti in tre presenze. Accostato nuovamente anche alla Lazio in queste ultime ore, del presente ma anche del futuro ha parlato il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: "Con lui abbiamo vissuto un’estate un po’ turbolenta, dopo questo abbiamo ripristinato i piani iniziali. Per Folorunsho ci sono state delle richieste gestite male da me e da Manna, dopo questa piccola parentesi abbiamo dovuto ripristinare tutto con due mesi di ritardo. Quando non fai bene la preparazione con squadra e allenatore sei costretto a rincorrere e sei in ritardo rispetto agli altri.

Sì, è vero, era richiesto dall'Atalanta. Se merita più spazio? Il Napoli è primo in classifica, se la squadra va bene perché dovrebbe cambiare Conte. Folorunsho via a gennaio? Abbiamo sbagliato in estate non sbaglieremo in inverno, Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno".