Calciomercato Lazio | Gli esterni non convincono: Holm può essere un'occasione

RASSEGNA STAMPA - Saranno settimane caldissime quelle che attendono la Lazio impegnata a gettare le basi per il futuro. La società è al lavoro su diversi tavoli e, se Tudor verrà confermato come tecnico anche nella prossima stagione, sarà necessario intervenire sulle fasce. Il tecnico chiede esterni di livello considerando che al momento solo Marusic sembra averlo convinto al 100%.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport nessuno tra Lazzari, Pellegrini e Hysaj sembra aver strappato il sì del tecnico. Lazzari è stato impiegato in totale in tre occasioni, Pellegrini in due nel finale contro Inter e Sassuolo mentre Hysaj è stato utilizzato più per necessità che per convinzione vista l'emergenza in difesa che ha spinto Tudor ad arretrarlo sulla linea difensiva con quattro gare da titolare come bottino.

Per questo la ricerca del terzino rappresenta un nodo cruciale per la prossima stagione e, in questo senso, considerando che la pista Gosens non è mai diventata realmente calda l'obiettivo potrebbe essere Holm. L'Atalanta non lo ha ancora riscattato e per farlo dovrà sborsare 8.5 milioni di euro da dare allo Spezia. Non è detto che i bergamaschi lo facciano e per questo il profilo del giocatore rimane nel mirino della Lazio.