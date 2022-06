Calciomercato Lazio, i tifosi chiamano Gila tramite i social e lui...

In tempo di social anche un like può essere un dettaglio in ottica calciomercato e la notizia riguardante Mario Gila, obiettivo della Lazio, non è esente...

TUTTOmercatoWEB.com © foto di Federico Titone La Lazio sembrerebbe essere molto vicina alla chiusura della trattativa per Mario Gila. Il centrale spagnolo dovrebbe arrivare dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto e resterebbero solo da definire i dettagli. Intanto sui social i tifosi si scatenano e sotto i post del profilo Instragram del giocatore hanno prontamente commentato, invitando il difensore a trasferirsi a Roma. Uno di questi commenti, che recitava la frase "Come to Lazio" ("Vieni alla Lazio", ndr), è stato di gradimento a Gila che non ha esitato a lasciare un like. Quello che agli occhi di molti può semplice "mi piace" nei tempi di social potrebbe significare molto di più. Il giocatore, d'altronde, sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento e, in ogni caso, apprezza la stima che alcuni tifosi hanno riservato nei suoi confronti.