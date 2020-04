Calciomercato Lazio, idea De Paul: l'argentino è il jolly che piace a Inzaghi

Seconda punta, a volte anche prima. Le qualità del trequartista, perchè no, anche mezzala. Rodrigo De Paul piace a tanti non solo per le sue qualità, ormai fuori discussione, ma anche per la sua duttilità e intelligenza tattica in campo. Un aspetto da non sottovalutare, caratteristiche che piacciono tanto a Simone Inzaghi, che fra i tanti, riporta Tuttoudinese, avrebbe fatto anche il suo nome. La Lazio si aggiunge di diritto alle altre pretendenti, Milan e Inter, che da anni provano a soffiarlo invane all'Udinese. I friulani hanno sempre resistito, non sono mai scesi dalla loro richiesta superiore ai 30 milioni di euro. Una cifra altissima che però potrebbe scendere dopo questo periodo di emergenza. Chissà che non possa essere De Paul il regalo da Champions di Lotito a Inzaghi.

