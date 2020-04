Santacroce: "Peccato per l'interruzione, tifavo Lazio. E Acerbi..."

Il campionato è fermo, la Lazio spera di poter riprendere e lottare per lo Scudetto. Ai microfoni di Calcionews24, è intervenuto l'ex calciatore Santacroce: "Speravo in una nuova vincitrice come la squadra di Inzaghi, perché oramai era anche troppo monotono, peccato. Questa interruzione comunque cambierà un po’ i ritmi e l’andamento che c’erano prima, soprattutto anche a livello mentale. Infatti sarà lì la difficoltà, perché la Juve su quel frangente si è dimostrata sempre un passo avanti a tutti. L’Atalanta è un’ottima squadra, costruita ad hoc per il bel gioco che fa Gasperini che è un fenomeno. Ha beccato anche gli anni migliori dei giocatori che si stanno esprimendo al massimo: ad esempio un Ilicic così è incredibile. Acerbi è uno di quelli che mi ha sorpreso, ha avuto una grande crescita. Gioca con un’esperienza incredibile, sbaglia poche cose e sicuramente è uno dei migliori difensori in Serie A".