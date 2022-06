Calciomercato Lazio, il Copenaghen convoca Vavro contro il Silkeborg

Manca sempre meno alla scadenza del prestito di Vavro con il Copenaghen, però il giocatore si allena con il club danese e oggi giocherà in amichevole..

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le trattative in corso in casa Lazio c'è quella per Denis Vavro. Il centrale slovacco è reduce da un ottimo prestito al Copenaghen e le due società in questi giorni stanno discutendo per il riscatto. Il club danese vorrebbe trattenere il giocatore, tra i protagonisti della seconda metà di stagione, e le possibilità sembrerebbero oggi molto alte. In questi giorni, infatti, il difensore di proprietà della Lazio si sta allenando in ritiro con il Copenaghen, che ha addirittura deciso di convocarlo per l'amichevole di questa sera contro il Silkeborg. Vavro, dunque, continua la sua preparazione con il club in cui è cresciuto calcisticamente, nonostante manchino solo 3 giorni alla scadenza del prestito. Una notizia, la convocazione, che fa ben sperare in ottica cessione poiché conferma quanto lo slovacco sia sempre più dentro i progetti del club, nonostante ormai manchi pochissimo al termine dell'accordo.