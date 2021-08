Calciomercato Lazio, il Fenerbahce pensa anche a Caicedo. Ma serve di più

Il Fenerbahce continua a guardare in casa Lazio in ottica di mercato, ma difficilmente riuscirà a smuovere qualcosa. Dopo le attenzioni per Muriqi rilanciate più volte dai media turchi, i gialloblu ora avrebbero messo gli occhi anche su Felipe Caicedo, che ha ancora un anno di contratto a Roma. Ciononostante, la Lazio conosce bene il valore dell'ecuadoriano e non lo lascerà andare a meno di offerte importanti, più consistenti rispetto alla possibile proposta del Fenerbahce. Una cessione andrà fatta, ma non si rischierà di svendere.