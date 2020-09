Calciomercato Lazio, il Leeds sulle tracce di Rafinha: richiesta di Bielsa

Nel calciomercato in corso la strada della Lazio si è già incrociata con quella del Leeds. L'offerta presentata dagli inglesi per Luiz Felipe e rifiutata dai biancocelesti è stato il primo passo, a cui potrebbe seguire un altro duello. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport Marcelo Bielsa ha indicato ai propri dirigenti il profilo di Rafinha Alcantara, reduce dal prestito al Celta Vigo, appena rientrato al Barcellona. Il centrocampista, che ha giocato anche sei mesi in prestito all'Inter nel 2018, era stato accostato un paio di settimane fa anche alla Lazio: Tare in passato ha seguito il giocatore, ma è stato smentito l'interessamento nella sessione attuale. Rafinha è in uscita dal club catalano, che avrebbe chiesto al Leeds 16 milioni di euro per il suo cartellino.

