Calciomercato Lazio | Il Milan si inserisce per un obiettivo biancoceleste? Il retroscena

Il mercato di gennaio è alle porte e la Lazio ha necessità di rinforzare il proprio centrocampo. Diversi i nomi sondati dalla società biancoceleste, ma tra questi avanza con insistenza quello di Casadei, centrocampista in forza al Chelsea e protagonista con l'Italia U21. Il club di Lotito però non è l'unico interessato al calciatore. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Casadei è seguito anche dal Monza, ma in estate è stato seguito da vicino anche dal Milan. I rossoneri per gennaio sono alla ricerca di un centrocampista e stanno seguendo diversi profili. Chissà che non scelgano di tornare sul classe 2003.