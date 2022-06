Calciomercato Lazio, il Monza piomba su un obiettivo di Sarri: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Monza sogna in grande e punta a costruire una squadra che possa ambire a ben più di una semplice salvezza. Galliani è già al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare a Stroppa e punta due grandi colpi, uno in attacco e uno in difesa. Per il reparto avanzato occhi su Andrea Pinamonti che tornerà all'Inter dopo il prestito all'Empoli. Per la difesa, invece, l'ex ad del Milan vuole provare a inserirsi per Alessio Romagnoli. Secondo Gianluca Di Marzio, il Monza potrebbe a breve inoltrare una proposta per convincere il classe '95 a firmare. Era stato proprio Galliani, nel 2015, a prelevare Romagnoli dalla Roma e a vestirlo di rossonero, la stima nei confronti del centrale di Anzio è tanta. La situazione di Romangoli è in stand by, l'accordo con la Lazio ancora non c'è, i biancocelesti vorrebbero riuscire a piazzare Acerbi prima di affondare il colpo, mentre e il Milan non ha formulato una proposta convincente per il rinnovo, anzi il Diavolo cerca Botman e sembra convinto a lasciare andare il capitano del 19° scudetto.