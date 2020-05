Calciomercato Lazio, il Nizza in chiusura per Tsimikas dell'Olympiacos

In Francia il campionato è fermo, ma i club si muovono in ottica calciomercato. Come riporta gianlucadimarzio.com, il Nizza sta chiudendo per un giocatore accostato anche alla Lazio nei giorni scorsi: si tratta di Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro greco dell'Olympiacos. I club stanno negoziando i termini dell'affare: 8 milioni il prezzo del cartellino più bonus, triennale per il giocatore. Un'operazione che sembra essere in dirittura d'arrivo.