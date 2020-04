Calciomercato Lazio, il vecchio pallino Grifo: "Tare mi telefonò. E in futuro chissà..."

Ve ne avevamo parlato nel 2018. Vincenzo Grifo è un vecchio pallino del direttore sportivo della Lazio Igli Tare che lo cercò nel 2012, quando l'italiano di Pforzheim doveva ancora consacrarsi al Friburgo in Bundesliga e raggiungere anche la Nazionale di Roberto Mancini. Un interesse che l'esterno offensivo ha confermato in un'intervista a gianlucadimarzio.com: "Avevo 18 anni e parlammo al telefono con Tare, alla fine decisi di restare in Bundes”. Una scelta dettata anche da motivi familiari: in Germania il classe 1993 si trova molto bene e vive vicino ai due genitori. Stesso scenario due anni fa quando la Lazio provò a riavvicinarsi, ma il giocatore decise di fare ritorno all'Hoffenheim. Per il futuro Grifo lascia comunque aperto ogni scenario: "La Serie A mi è sempre piaciuta, vedevo le partite in televisione con mio padre. È un campionato che seguo tuttora, in futuro non si sa mai…”.

