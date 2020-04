Calciomercato Lazio: da Coates a Hagi, tutti i nomi sul taccuino

CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre si aspetta la ripresa del campionato e che il coronavirus venga definitivamente sconfitto, continuano i rumors e le trattative di mercato. La Lazio, in particolare, ha una strategia chiara in mente: confermare i big (a meno di offerte irrinunciabili), rinforzare e allungare la rosa in vista della Champions. Tanti i nomi sul taccuino di Tare, soprattutto in difesa. Il club biancoceleste cerca giocatori affidabili e giovani da affiancare agli esperti Acerbi e Radu. In particolare il romeno a ottobre compirà 34 anni e la società vorrebbe un difensore mancino da alternare a lui. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, le candidature principali sono quelle di Coates e di Romagnoli. Entrambi già trattati in passato dalle aquile potrebbero fare al caso di Inzaghi. Rimarrebbero da convincere Sporting Lisbona e Milan, ma un accordo potrebbe essere più facile del previsto. Bisognerà capire se saranno veramente loro i prescelti o se, come spesso è accaduto in questi anni, Tare non stia lavorando a un piano segreto. Sulla trequarti, invece, il primo nome è sempre quello di Hagi Junior. Il giocatore è di proprietà del Genk che lo ha prestato ai Rangers. Bisognerà capire se gli scozzesi lo riscatteranno per circa 6 milioni di euro. In quel caso la squadra di Glasgow potrebbe girarlo alla Lazio per una cifra vicina ai 10 milioni. Qualora non dovesse arrivare il riscatto, i capitolini potrebbero trattare direttamente con il club belga provando a ottenere uno sconto. Situazioni entrighi destinati ad animare l'estate, coronavirus permettendo.

