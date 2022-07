Calciomercato Lazio, in Spagna assicurano: "Muriqi non tornerà al Maiorca"

Il quotidiano iberico Marca ha affermato che le trattative per un possibile trasferimento dell'attaccante kosovaro al club giallorosso sono chiuse

"Non c'è alcuna possibilità che Muriqi torni al Maiorca", sono queste le parole riportate dal quotidiano spagnolo Marca provenienti da fonti coinvolte nei negoziati tra la Lazio e il club giallorosso. Claudio Lotito aveva fissato il prezzo del cartellino a 12 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal Maiorca. Il kosovaro però sembra già essere diretto in Belgio per vestire la maglia del Bruges: l'affare è in chiusura per 10.5 milioni, mentre il calciatore percepirà 2 milioni a stagione.