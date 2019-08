Calciomercato Lazio, indizi di Tare e visite di Gondo: il meglio della giornata

Non una giornata ricca di notizie di calciomercato per quanto riguarda la Lazio. Qualche indicazione arriva da Igli Tare, che da Nyon non nasconde il proprio apprezzamento per Edouard del Celtic e non esclude la possibilità di nuovi acquisti last minute se dovesse esserci l'occasione. Per quanto riguarda Durmisi sta per tramontare la pista Fenerbahce, con il mercato turco che chiuderà a breve, mentre resta viva quella che porta al Leganès. Visite mediche per Cedric Gondo, ex Rieti svincolato che firmerà un triennale con la Lazio e poi sarà trasferito in prestito, probabilmente alla Salernitana. Al di fuori del club biancoceleste, Simeone firma con il Cagliari e l'ex Lazio Caceres approda alla Fiorentina.