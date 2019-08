Lazio, visite mediche per Cedric Gondo: verrà girato in prestito

Cedric Gondo tra poco diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante ivoriano sta sostenendo in questo momento le visite mediche di rito in Paideia, poi firmerà un contratto triennale con i biancocelesti. Non resterà a Roma, ma verrà girato in prestito. Nella giornata di ieri si ipotizzava un suo passaggio al Catanzaro mentre, secondo Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore la Salernitana avrebbe scalvato il club calabrese. Ora sono i granata in pole per il giocatore proveniente dal Rieti. Una cosa è certa: il suo trasferimento nella Capitale è solo momentaneo.

